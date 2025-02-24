The Verge: Apple выпустила iOS 18.4 c поддержкой роботов-пылесосов

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Корпорация Apple выпустила первую бета-версию iOS 18.4, в которой есть поддержка роботов-пылесосов, сообщает издание The Verge.

Речь идет об устройствах, которые работают через протокол Matter и доступны в приложении "Дом". Функциональность подтвердили журналисты Smart Home Centre. В частности, был испытан пылесос Switchbot S10, который имеет бета-версию поддержки Matter.

Через приложение можно нажимать на кнопки "Старт" и "Стоп", выбирать режимы работы робота, а также отправлять устройство на док-станцию. Активация последней опции при этом просто приостанавливала работу пылесоса. Журналисты напомнили, что финальная версия, доступная не только разработчикам, но и остальным пользователям, будет выпущена позже.

Ранее Apple презентовала новый iPhone 16e. Смартфон стал продолжением бюджетной линейки iPhone SE. Он имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 герц, на обратной стороне располагается 48-мегапиксельная камера, а также есть вспышка.

Кроме того, гаджет получил 8 гигабайтов оперативной памяти для поддержки ИИ-системы Apple Intelligence. Впервые в смартфоне используется 5G-модем.

