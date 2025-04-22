РКН зафиксировал ночные сбои в работе иностранных мессенджеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор (РКН) зафиксировал сбои в работе иностранных мессенджеров в ночь на вторник, 22 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С 23:00 21 апреля по 04:00 22 апреля наблюдались сбои в работе иностранных менеджеров. В настоящее время проблем в их работе нет", – говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса Downdetector, российские пользователи ночью массово жаловались на сбои в работе Telegram.

Другой массовый сбой произошел в работе Telegram вечером 17 апреля. Всего было зафиксировано более 6 тысяч жалоб. При этом больше всего сообщений поступало из Узбекистана.

Как позже уточнили в РКН, проблемы в работе мессенджера были связаны со сбоем в инфраструктуре сервиса. Жалобы фиксировались по всему миру, в частности в Германии, Болгарии, России и Испании.