Более 11 тыс военнослужащих принимают участие в параде на Красной площади

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Более 11 тысяч военнослужащих принимают участие в торжественном параде на Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня в военном параде принимает участие более 11,5 тысячи военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств – ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств", – рассказали в МО РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что в параде также участвуют свыше 1,5 тысячи участников специальной военной операции.

Парад Победы начался на Красной площади в Москве 9 мая. Под оркестр, исполняющий "Священную войну", был внесен государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

По Красной площади пройдут танки, бронемашины, ракетные установки и иная военная техника. После этого в небе над Кремлем пролетят боевые самолеты.