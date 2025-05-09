Онлайн-шествие "Бессмертного полка" в России начнется в 12:00

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Онлайн-шествие "Бессмертного полка" начнется во всех регионах России в 12:00 по местному времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу общероссийского общественного движения (ООД) "Бессмертный полк России".

Как уточняется в сообщении, в рамках онлайн-акции представят распределенные по 15 родам войск и группе тружеников тыла портреты ветеранов. Их можно будет встретить "в социальных сетях, на одежде, личном транспорте, специальной технике, автопарке силовых ведомств, на фюзеляжах самолетов и бортах речных судов, в школах, детских садах и даже на передовой".

Трансляция онлайн-шествия пройдет на сайте, она будет доступна и позднее, добавили в пресс-службе.

В этом году акция пройдет в смешанном формате – онлайн и в традиционном. Ключевым критерием будет уверенность в общественной безопасности. Например, в Подмосковье шествие будет организовано в дистанционном формате.

"Бессмертный полк" также пройдет во всех российских школах и колледжах. В прошлом году в акции приняли участие 10 миллионов учеников.

Как отметила представитель МИД РФ Мария Захарова, в 2025 году акция "Бессмертный полк" пройдет в 97 странах мира. По ее словам, к некоторых государствах "Бессмертный полк" уже прошел, поскольку акция проходит не в один день.