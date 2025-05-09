Космонавты на МКС поздравили россиян с 80-летием Победы

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация «Роскосмос»"

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, находясь на борту Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днем Победы, сообщает "Роскосмос".

"Победе в Великой Отечественной войне 80 лет – знаковая дата не только для каждого лично, но и для всей нашей космонавтики", – заявил Сергей Рыжиков.

Космонавт подчеркнул, что для российского экипажа большая честь доставить на борт Международной космической станции копию Знамени Победы.

В своем обращении Кирилл Песков заявил, что 9 Мая вспоминают тех, кто завоевал в кровавых боях Великую Победу и освободил мир от фашизма. По его словам, жители России обязаны сохранить память о подвиге предков.

Также Алексей Зубрицкий добавил, что работа МКС является отличным примером того, как жители разных стран могут вместе создать что-то важное и полезное для всего человечества.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в 2025 году акция "Бессмертный полк" пройдет в 97 странах мира. По ее словам, к некоторых государствах "Бессмертный полк" уже прошел, поскольку акция проходит не в один день. Кроме того, Захарова отметила и другие проекты, посвященные Великой Отечественной войне.

Показы военных фильмов пройдут в кинопарке "Москино" под открытым небом. Зрители смогут посмотреть фильмы с 8 по 11 мая на площадке "Ступени Рейхстага". Посетители кинопарка увидят ленты из золотого фонда киностудии "Мосфильм". В частности, им покажут фильмы "Летят журавли", "Баллада о солдате", "В бой идут одни "старики", "В списках не значился" и "Июньская полынь". Кроме того, запланированы сеансы нескольких серий картины "По зову сердца" режиссера Игоря Угольникова.