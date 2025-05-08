Захарова: в акции "Бессмертный полк" примут участие 97 стран

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В этом году акция "Бессмертный полк" пройдет в 97 странах, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат рассказала, что в некоторых государствах "Бессмертный полк" уже прошел, поскольку акция проходит не в один день. Кроме того, Захарова отметила и другие проекты, посвященные Великой Отечественной войне.

"Есть и особые такие проекты, помимо традиционных – "Бессмертный полк", "Свеча памяти", высадка деревьев, где-то даже удалось высадить такие небольшие аллеи – это, конечно, еще наша работа по мониторингу сохранности памятников, по ремонту памятников, я имею в виду логистически", – поделилась дипломат.

При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что некоторые страны Западной Европы пытаются препятствовать проведению памятных мероприятий.

"В ближайшее время будет опубликован специальный доклад о том, какие, в каком количестве и где памятники солдатам – красноармейцам и рядовым, и руководящему составу – были осквернены, уничтожены, в какой форме это надругательство происходило", – добавила Захарова.

Акция "Бессмертный полк" пройдет в России в этом году в смешанном формате – онлайн и в традиционном. Ключевым критерием будет уверенность в общественной безопасности. Например, в Подмосковье шествие будет организовано в дистанционном формате.

"Бессмертный полк" также пройдет во всех российских школах и колледжах. В прошлом году в акции приняли участие 10 миллионов учеников.

День проведения шествия во всех регионах РФ будет единым – 9 мая.

