Более 10 тыс школьников и студентов Москвы приняли участие в подготовке к 80-летию Победы

В столице более 10 тысяч школьников и студентов колледжей помогают в подготовке к 80-летию Победы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ребята приводят в порядок военные мемориалы – уже облагорожены памятники Маршалу Рокоссовскому, генералу Карбышеву, захоронения на Введенском и Преображенском кладбищах.

Юные москвичи занимаются и исследовательской работой, встречаются с ветеранами, находят будущие экспонаты для школьных музеев. В городе действуют более 30 поисковых отрядов. Также школьники участвуют в творческих проектах – ко Дню Победы запланировано более 500 мероприятий, крупнейшее из них пройдет в Московском дворце пионеров.

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