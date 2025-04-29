В Москве садовые магазины обновили ассортимент к началу дачного сезона

В Москве к началу садово-огородного сезона специализированные магазины пополнили ассортимент товаров и подстроились под новые запросы покупателей. По данным экспертов, москвичи все чаще выбирают высокотехнологичные и удобные решения для отдыха и работы на участке.

Наибольшим спросом пользуются рассада, грунт, садовый инвентарь, а также дачная мебель и техника. Среди овощей лидируют огурцы, капуста, кабачки, томаты и перцы. Популярность набирают экзотические сорта растений. В технике москвичи все чаще отдают предпочтение аккумуляторным моделям, обеспечивающим большую автономность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.