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27 апреля, 10:00

Общество

Врачи напомнили о важности вакцинации от клещевого энцефалита

Врачи напомнили о важности вакцинации от клещевого энцефалита

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В Москве и Подмосковье фиксируют рост обращений после укусов клещей. Медики напоминают о необходимости вакцинации от клещевого энцефалита и рекомендуют соблюдать меры предосторожности при выходе на природу.

В столичных парках продолжаются обработки против клещей. В случае укуса врачи советуют как можно скорее обратиться за медицинской помощью для удаления паразита и сдачи его на анализ. Защитить домашних животных помогут специальные средства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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