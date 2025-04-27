Врачи напомнили о важности вакцинации от клещевого энцефалита

В Москве и Подмосковье фиксируют рост обращений после укусов клещей. Медики напоминают о необходимости вакцинации от клещевого энцефалита и рекомендуют соблюдать меры предосторожности при выходе на природу.

В столичных парках продолжаются обработки против клещей. В случае укуса врачи советуют как можно скорее обратиться за медицинской помощью для удаления паразита и сдачи его на анализ. Защитить домашних животных помогут специальные средства.

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