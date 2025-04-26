В Госдуме призвали сделать все, чтобы по вине Украины не повторилась трагедия Чернобыля

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Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал мировое сообщество сделать все, чтобы по вине Киева не допустить чернобыльскую катастрофу.

"Призываю мировое сообщество сделать все, чтобы по вине обезумевших украинских политиков не повторилась трагедия Чернобыля. Чтобы мирный атом оставался мирным, он не должен находиться в их руках", – приводит слова депутата РИА Новости.

Миронов напомнил, что в субботу, 26 апреля, исполняется 39 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, в результате которой погибли свыше 4 тысяч человек. Парламентарий отметил, что взрыв оказался крупнейшей радиационной катастрофой в истории человечества.

В ликвидации последствий участвовали примерно 800 тысяч человек со всего СССР. При этом только на территории РФ от радиоактивного загрязнения пострадали 19 регионов.

"За прошедшие годы мы извлекли уроки из той трагедии, и сегодня российская атомная промышленность является мировым лидером в области безопасного использования ядерной энергии. Наши технологии – самые передовые, самые надежные и самые эффективные. И за это низкий поклон атомщикам и ликвидаторам", – подчеркнул Миронов.

26 апреля отмечается международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Украина, вторгаясь на территорию Курской области, планировала захватить и заминировать Курскую АЭС. По его мнению, если бы ВСУ смогли воплотить этот план в реальность, то Европе грозила бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской.

