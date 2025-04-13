Эксперт Мурадян назвал профессии, которые ИИ заменит в ближайшее время

Каждый восьмой россиянин испытывает страх увольнения из-за искусственного интеллекта (ИИ). Каким специалистам найдут замену в ближайшее время и к каким последствиям для рынка это может привести, разбиралась Москва 24.

Во вред или во благо?

12% российских специалистов опасаются, что в будущем их сократят, заменив роботами. Предполагается, что работодатели пойдут на такой шаг, чтобы оптимизировать расходы, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование.

73% респондентов, в свою очередь, оценивают внедрение ИИ в трудовой процесс положительно. Причем 35% полностью одобряют эту идею, отмечая, что появится больше свободного времени для более сложных задач. А 38,5% отмечают, что, несмотря на видимые преимущества роботизации, нужно сохранять рабочие места за людьми. 7% опрошенных, напротив, заявили о невозможности применять искусственный интеллект в своей отрасли. Другие 6% не имеют четкой позиции по этому поводу.

Больше всего интеграцию технологий поддерживают управленцы, юристы, маркетологи и IT-специалисты – в 40% случаев. Благосклонно относятся к ИИ 34–37% работников строительства и туризма. Вместе с тем с недоверием инициативу воспринимают свыше 13% представителей сферы закупок, обращая внимание, что ИИ лишь умножит уже имеющиеся проблемы компаний.

"Что-то из разряда фантастики"

В ближайшей перспективе развитие ИИ окажет давление на некоторых специалистов, но не приведет к их полной замене. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился кандидат технических наук, доцент университета ИТМО Александр Кугаевских.





Александр Кугаевских кандидат технических наук, доцент университета ИТМО Искусственный интеллект работает быстрее, анализирует больше и выявляет скрытые закономерности, которые видны человеку далеко не с первого взгляда. Но речи о массовом внедрении технологий не идет. Самые большие риски замены есть для сотрудников начального уровня, но никак не среднего или высокого. Это сферы, в которых ИИ используется как инструмент помощи в расчетах, оценке рисков, написании и анализе документов.

При этом во многих отраслях роботизация и вовсе будет тормозиться, считает эксперт. По его словам, внедрение ИИ ограничивается нормами морали и этики, а также уникальными свойствами человеческой природы – в частности, наличием у людей интуиции. Например, слишком рискованно доверять роботам лечебное дело: они часто ошибаются в плане постановки диагнозов и при проведении процедур не обладают "чутьем", свойственным опытным врачам.

"То же касается творческих профессий. ИИ способен генерировать различные произведения, например, дизайны, музыку, но он делает исключительно по тем шаблонам, которые он сам и выучил", – указал специалист.

Схожей позиции придерживается и HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала "Амалко" Гарри Мурадян. Эксперт рассказал Москве 24, что рынок труда не увидит полноценной замены специалистов на ИИ в ближайшие 5 лет из-за чрезмерной дороговизны роботизации. Тем не менее в зоне риска находятся те, кто выполняет низкоквалифицированный, сервисный труд.

"То есть это позиции, которые предполагают добычу и анализ первичной информации. Например, работники линий клиентской поддержки, журналисты-новостники, специалисты, ведущие первичный набор данных или составляющие таблицы и тому подобное", – пояснил Мурадян.





Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Говорить, что ИИ оставит людей без работы, – что-то из разряда фантастики. У людей сейчас есть возможность быстро находить работу в других отраслях. И сделать это несложно: государство, например, содействует занятости и бесплатно обучает новым профессиям. Или можно самостоятельно посмотреть, какие профессии являются наиболее высокооплачиваемыми, подтянуть знания и перейти на новое место.

Эксперт также отметил, что работникам, которые не хотят менять сферу деятельности, нужно осваивать применение ИИ в своей отрасли, чтобы управлять автоматизацией.