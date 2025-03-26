26 марта, 08:00Общество
Бухгалтеры чаще других отказывались от работы из-за низкой зарплаты в 2024 году
Фото: depositphotos/baranq
Бухгалтеры, программисты и менеджеры по продажам чаще других отказывались от новой работы из-за несоответствия зарплатных ожиданий в 2024 году в Москве. Об этом говорится в исследовании облачной CRM-системы Talantix, имеющемся в распоряжении Москвы 24.
По данным аналитиков, в целом неудовлетворенность предлагаемой заработной платой становилась причиной отказа от вакансии в 5% случаев – это шестое место среди всех факторов, повлиявших на несостоявшееся трудоустройство. По сравнению с 2023 годом количество таких случаев выросло на 44%.
При этом чаще всего от вакансий из-за зарплаты отказывались бухгалтеры (7,4%), на втором месте – программисты и разработчики (5,3%), на третьем – менеджеры по продажам и работе с клиентами (5%). В топ-5 также вошли секретари и помощники руководителей (4%) и руководители проектов (3,8%).
В топ-15 также вошли менеджеры по закупкам, водители, маркетологи, специалисты техподдержки, тестировщики и администраторы.
При этом самый большой разрыв зарплатных ожиданий с фактическим предложением наблюдается у руководителей проектов – более чем в 50 тысяч рублей. Следующими по величине несоответствия идут менеджеры продукта (36,2 тысячи рублей), менеджеры по закупкам (23,4 тысячи рублей) и юрисконсульты (21,2 тысячи рублей).
Обратная ситуация наблюдается у программистов и разработчиков: они ожидают зарплату на 33,6 тысячи рублей ниже, чем получают по факту трудоустройства. Тенденция "положительного разрыва" относится также к менеджерам по продажам, водителям, тестировщикам – кадрам с высоким уровнем дефицита на рынке труда.
Запрос на квалифицированных специалистов в Москве остается высоким, но работодатели не всегда готовы соответствовать ожиданиям кандидатов, подчеркнули в компании. Особенно это заметно в сферах управления проектами и ИТ, где разрыв между предлагаемой и ожидаемой зарплатой может достигать 25%.
Ранее Минтруд назвал список самых востребованных специальностей в 2029 году. Наибольший рост ожидают отрасли по оказанию персональных услуг, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение.
При этом по итогам 2024 года профессия дворника стала самой дефицитной: число открытых вакансий было больше, чем число желающих получить работу.