Бухгалтеры чаще других отказывались от работы из-за низкой зарплаты в 2024 году

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Бухгалтеры, программисты и менеджеры по продажам чаще других отказывались от новой работы из-за несоответствия зарплатных ожиданий в 2024 году в Москве. Об этом говорится в исследовании облачной CRM-системы Talantix, имеющемся в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, в целом неудовлетворенность предлагаемой заработной платой становилась причиной отказа от вакансии в 5% случаев – это шестое место среди всех факторов, повлиявших на несостоявшееся трудоустройство. По сравнению с 2023 годом количество таких случаев выросло на 44%.

При этом чаще всего от вакансий из-за зарплаты отказывались бухгалтеры (7,4%), на втором месте – программисты и разработчики (5,3%), на третьем – менеджеры по продажам и работе с клиентами (5%). В топ-5 также вошли секретари и помощники руководителей (4%) и руководители проектов (3,8%).

В топ-15 также вошли менеджеры по закупкам, водители, маркетологи, специалисты техподдержки, тестировщики и администраторы.





Марина Хадина директор по развитию CRM-системы Talantix В большей степени отказы из-за низкой зарплаты присущи массовому линейному персоналу, кадрам из сферы продаж и клиентского обслуживания, административному персоналу.

При этом самый большой разрыв зарплатных ожиданий с фактическим предложением наблюдается у руководителей проектов – более чем в 50 тысяч рублей. Следующими по величине несоответствия идут менеджеры продукта (36,2 тысячи рублей), менеджеры по закупкам (23,4 тысячи рублей) и юрисконсульты (21,2 тысячи рублей).

Обратная ситуация наблюдается у программистов и разработчиков: они ожидают зарплату на 33,6 тысячи рублей ниже, чем получают по факту трудоустройства. Тенденция "положительного разрыва" относится также к менеджерам по продажам, водителям, тестировщикам – кадрам с высоким уровнем дефицита на рынке труда.

Запрос на квалифицированных специалистов в Москве остается высоким, но работодатели не всегда готовы соответствовать ожиданиям кандидатов, подчеркнули в компании. Особенно это заметно в сферах управления проектами и ИТ, где разрыв между предлагаемой и ожидаемой зарплатой может достигать 25%.

Ранее Минтруд назвал список самых востребованных специальностей в 2029 году. Наибольший рост ожидают отрасли по оказанию персональных услуг, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение.

При этом по итогам 2024 года профессия дворника стала самой дефицитной: число открытых вакансий было больше, чем число желающих получить работу.