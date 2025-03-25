ГД поддержала возможность привлекать к работе подростков в выходные и праздники

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о возможности привлечения подростков в возрасте 14–18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

В пояснительных материалах к документу говорится, что это возможно в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, пользующихся государственной поддержкой.

Общая допустимая продолжительность рабочей недели для несовершеннолетних не изменится: для сотрудников в возрасте до 16 лет она составляет не больше 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов. Закон должен вступить в силу с 1 сентября этого года.

Ранее карьерный эксперт Вероника Лукьянова заявила, что родителям не стоит заставлять ребенка работать. Это желание, считает она, должно исходить от самого подростка.

Подработки для молодежи являются хорошей возможностью получить профессиональный опыт и первые деньги, а также попробовать себя в различных сферах, уточнила она.