Нотариус Быстров: покупка жилья за наличные влечет за собой множество рисков

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Покупка жилья за наличный расчет влечет за собой множество рисков. Об этом в беседе в RT рассказал президент нотариальной палаты Ленинградской области Николай Быстров.

"Например, стороны подписали документы и отправили их на регистрацию, но право собственности еще не перешло – на это требуется время. Покупатель в этой ситуации не защищен – он уже отдал деньги, но взамен пока ничего не получил", – отметил он.

По словам эксперта, при передаче средств после регистрации перехода права собственности риски появляются и у продавца, поскольку его контрагент может скрыться с деньгами. Также собеседник издания призвал не забывать об опасности получения фальшивых купюр, ошибках при расчете и утрате денег при хранении.

Быстров указал, что меньше рисков представляет расчет через банковскую ячейку. В таком случае стороны заключают договор об аренде ячейки, куда покупатель кладет наличные, а продавец забирает их после предъявленной сотруднику банка выписки из ЕГРН о состоявшейся сделке. Однако риски все равно есть, предупредил нотариус.

"Банк по умолчанию не проверяет, сколько именно денег помещено в ячейку, и не гарантирует подлинность банкнот", – сказал он.

Еще одним способом снижения рисков эксперт назвал банковский аккредитив для безналичных средств. В этом случае финансовая организация берет на себя обязательство по переводу денег после выполнения сторонами условий сделки.

Расчет можно провести и при помощи публичного депозитного счета нотариуса. Покупателю не придется обналичивать сумму и переводить ее. Деньги можно будет зачислить на публичный депозитный счет онлайн. После регистрации перехода права собственности в ЕГРН нотариус направит в банк соответствующее распоряжение.

"Особенно удобно использовать депозит нотариуса при альтернативных сделках. Если, например, гражданин продает квартиру и одновременно приобретает новую", – добавил Быстров.

Между тем в России могут принять закон, запрещающий сделки с недвижимостью дороже 1 миллиона рублей за наличные. По словам депутата Госдумы Светланы Разворотневой, безналичные сделки являются общепринятой мировой практикой, поскольку наличные расчеты утрачивают свою популярность. Например, во многих странах больше не принимают наличные деньги за оплату коммунальных платежей.