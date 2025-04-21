Депутат Разворотнева: закон о безналичных сделках с жильем могут принять в 2025 году

Фото: 123RF/nateemee

Закон, запрещающий сделки с недвижимостью дороже 1 миллиона рублей за наличные, могут принять в России до конца 2025 года, заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она уточнила, что планирует направить соответствующий законопроект в экспертный совет партии "Единая Россия" 21 апреля. Одобрения фракции придется ждать около 1–1,5 месяца.

"Далее я его смогу внести, это будет примерно в конце июня. Теоретически законопроект могут принять до конца года", – рассказала Разворотнева в беседе с ТАСС.

Депутат напомнила, что безналичные сделки являются общепринятой мировой практикой, поскольку наличные расчеты утрачивают свою популярность. Например, во многих странах больше не принимают наличные деньги за оплату коммунальных платежей.

"При этом верхний порог сделок мы оставляем на усмотрение правительства. В пояснительной записке сейчас указано, что рекомендуемый порог – это 1 миллион рублей, все, что дороже этой суммы, мы не рекомендуем покупать за наличные", – добавила она.

В конце марта Союз участников рынка недвижимости предложил запретить покупку квартир на вторичном рынке за наличные. Поводом стали участившиеся случаи мошенничества.

Глава ведомства Александр Попов заявлял, что наличные средства усложняют отслеживание сделок и упрощают реализацию мошеннических схем, особенно когда продавец действует под давлением. Вместе с тем для обеспечения безопасности участников сделки он предложил повышать финансовую осведомленность граждан и улучшать законодательство в области недвижимости и риелторской деятельности.