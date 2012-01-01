Юрист Толмачев: мошенники могут продать квартиру без согласия собственника

Россияне, сдающие квартиры в аренду, рискуют лишиться ее из-за тайных махинаций злоумышленников, предупредил эксперт. Какие еще схемы применяются на рынке жилья и как не стать жертвой обмана, разбиралась Москва 24.

Без ведома хозяина

Злоумышленники могут продать квартиру без согласия собственника, взяв ее в аренду, предостерег в беседе с агентством "Прайм" член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Сергей Поляков. По его словам, махинация возможна, поскольку купля-продажа недвижимости может оформляться без нотариусов, что и позволяет подделывать документы.

В то же время выявить обман на этапе заключения сделки получится, если удостоверять ее у нотариуса, подчеркнул Поляков. Тогда специалист проверяет личности участников, в том числе через базы МВД. Кроме того, он направляет запросы в ЗАГС и ЕГРН.





Сергей Поляков член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями В ходе общения с заявителями нотариусы задают вопросы о намерениях сторон, об объекте недвижимости.

Таким образом, человек, который не является владельцем имущества, моментально выдает себя, заключил эксперт.

Ожидания против реальности

В основе большинства мошеннических схем с недвижимостью, которые практикуются сегодня, лежит подмена документов. Итогом таких сделок становится признание их недействительными, заявил в разговоре с Москвой 24 зампред столичного Союза юристов и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.





Александр Толмачев зампред столичного Союза юристов и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Цифровизация привела к росту махинаций с жильем. Подделать электронную подпись, подменить цифры в документе не составляет труда, а крайним остается человек, подписавший бумаги, потому что он не проверил их подлинность.

Среди наиболее распространенных способов обмана – подмена квартиры, указал юрист. Тогда непосредственно перед заключением договора купли-продажи злоумышленники презентуют жертве один объект, а уже после прохождения всех формальностей выясняется, что продано было другое.

"По схожему принципу происходит фабрикация собственника. Допустим, изначально все преподносится так, будто жилье принадлежит Иванову, на его же имя представляется доверенность. Но как только документы подписаны и деньги заплачены, выясняется, что этот Иванов не имеет к недвижимости отношения, а ее реальным владельцем является Петров", – пояснил Толмачев.

Возможна и ситуация, когда проданная жилплощадь оказывается муниципальной. По словам эксперта, помещения такого типа принадлежат государству, а потому и распоряжаться ими вправе исключительно власти.

"Часто граждане также приобретают недвижимость в доме, который подлежит сносу или призван аварийным. Причем то, что человек не знал об этом, не поможет, и получить компенсацию здесь не получится", – сказал юрист.

Чтобы защитить себя, необходимо самостоятельно проверять информацию об объекте недвижимости, подчеркнул Толмачев. Часть сведений содержатся в Росреестре, однако более полное представление даст анализ документов из архивов. Запросить их можно как в общепрофильных учреждениях, включая районные, областные и федеральные, так и в специализированных – например в управлении подземных сооружений или историко-архитектурном архиве.