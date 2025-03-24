Агроном Викулов дал главные советы по переносу рассады в открытый грунт

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Рассаду следует переносить в открытый грунт в определенные сроки и строго соблюдать режим полива, рассказал Москве 24 агроном Владимир Викулов.

По его словам, в начале мая, как только прогреется почва, можно пересадить лук-севок и яровой чеснок.

"Все виды капусты можно сажать начиная с первых чисел мая. Стоит использовать временные укрытия, нетканый материал и прочее", – указал специалист.



Владимир Викулов агроном Посадку в парники и теплицы томатов, перцев, баклажанов и огурцов также можно осуществить в начале мая.

В открытый грунт томаты следует высаживать после окончания основных заморозков, то есть не раньше конца мая – начала июня, указал эксперт.

"Рассаду мы сажаем в определенные сроки и сразу обильно поливаем. Это очень важно: помимо прочего, вода в какой-то степени защищает от холодов, поэтому политая рассада может лучше перенести заморозки, нежели сухая", – отметил специалист.



Владимир Викулов агроном Плодово-ягодные можно сажать, как только почва будет готова для обработки, то есть можно физически выкопать яму, заправить ее. Это местами можно делать уже сейчас.

По словам агронома, посаженные плодово-ягодные растения (малина, слива, смородина и другие) требуют сильного полива. Он нужен не столько для того, чтобы напоить корни влагой, сколько для уплотнения почвы, чтобы после посадки не было пустот и саженец не утянуло глубже. Дальше поливать стоит по мере необходимости.

Эксперт добавил, что следующая стрессовая ситуация для плодово-ягодных – первые числа мая, когда резко повышается температура воздуха, не много осадков, и в этом случае необходим регулярный полив.

Ранее выяснилось, что в этом году 42% опрошенных россиян собираются потратить на обустройство дачного участка к новому сезону до 20 тысяч рублей. Еще 26% планируют выделить на эти нужды до 50 тысяч рублей, больше могут израсходовать 25% респондентов. Интересно, что каждый десятый (9%) россиянин готов потратить более 100 тысяч рублей.