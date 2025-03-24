Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 17:23

Общество
Главная / Новости /

Агроном Викулов дал главные советы по переносу рассады в открытый грунт

Агроном рассказал, как не повредить рассаду во время переноса в открытый грунт

Фото: depositphotos/thefutureis

Рассаду следует переносить в открытый грунт в определенные сроки и строго соблюдать режим полива, рассказал Москве 24 агроном Владимир Викулов.

По его словам, в начале мая, как только прогреется почва, можно пересадить лук-севок и яровой чеснок.

"Все виды капусты можно сажать начиная с первых чисел мая. Стоит использовать временные укрытия, нетканый материал и прочее", – указал специалист.

Посадку в парники и теплицы томатов, перцев, баклажанов и огурцов также можно осуществить в начале мая.
Владимир Викулов
агроном

В открытый грунт томаты следует высаживать после окончания основных заморозков, то есть не раньше конца мая – начала июня, указал эксперт.

"Рассаду мы сажаем в определенные сроки и сразу обильно поливаем. Это очень важно: помимо прочего, вода в какой-то степени защищает от холодов, поэтому политая рассада может лучше перенести заморозки, нежели сухая", – отметил специалист.

Плодово-ягодные можно сажать, как только почва будет готова для обработки, то есть можно физически выкопать яму, заправить ее. Это местами можно делать уже сейчас.
Владимир Викулов
агроном

По словам агронома, посаженные плодово-ягодные растения (малина, слива, смородина и другие) требуют сильного полива. Он нужен не столько для того, чтобы напоить корни влагой, сколько для уплотнения почвы, чтобы после посадки не было пустот и саженец не утянуло глубже. Дальше поливать стоит по мере необходимости.

Эксперт добавил, что следующая стрессовая ситуация для плодово-ягодных – первые числа мая, когда резко повышается температура воздуха, не много осадков, и в этом случае необходим регулярный полив.

Ранее выяснилось, что в этом году 42% опрошенных россиян собираются потратить на обустройство дачного участка к новому сезону до 20 тысяч рублей. Еще 26% планируют выделить на эти нужды до 50 тысяч рублей, больше могут израсходовать 25% респондентов. Интересно, что каждый десятый (9%) россиянин готов потратить более 100 тысяч рублей.

Читайте также


Медведева Светлана

обществоэксклюзив
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика