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12 марта, 13:14

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Юрист Рыбченко перечислил дачные постройки, которые облагаются налогом

Юрист рассказал, за какие постройки на даче нужно платить налог

Фото: 123RF/id1974

Все дачные постройки с фундаментом облагаются налогом, рассказал Москве 24 руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Он подчеркнул, что регистрировать и уплачивать налог нужно только с тех строений, которые относятся к объектам недвижимости.

"Если мы сделали крепко связанный с землей фундамент и на нем поставили строение, которое просто так взять и перенести не можем, то постройка является объектом недвижимости с точки зрения закона. Ее нужно регистрировать и платить налог ежегодно до 1 декабря. Это касается жилого или садового дома, бани, гаража", – объяснил Рыбченко.

Если вы купили бытовку, уличный туалет, который просто привозится, поднимается краном и ставится на место, – это регистрировать не нужно. Потому что вы можете потом его взять и передвинуть. Также нет необходимости юридически регистрировать теплицы.
Ваге Рыбченко
руководитель юридической приемной Московского союза садоводов

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