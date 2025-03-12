Юрист Рыбченко перечислил дачные постройки, которые облагаются налогом

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Все дачные постройки с фундаментом облагаются налогом, рассказал Москве 24 руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Он подчеркнул, что регистрировать и уплачивать налог нужно только с тех строений, которые относятся к объектам недвижимости.

"Если мы сделали крепко связанный с землей фундамент и на нем поставили строение, которое просто так взять и перенести не можем, то постройка является объектом недвижимости с точки зрения закона. Ее нужно регистрировать и платить налог ежегодно до 1 декабря. Это касается жилого или садового дома, бани, гаража", – объяснил Рыбченко.



Ваге Рыбченко руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Если вы купили бытовку, уличный туалет, который просто привозится, поднимается краном и ставится на место, – это регистрировать не нужно. Потому что вы можете потом его взять и передвинуть. Также нет необходимости юридически регистрировать теплицы.

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