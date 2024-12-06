Депутат Гаврилов призвал приводить в порядок заброшенные дачные участки

Фото: depositphotos/place_to_hide@inbox.ru

Владельцев заброшенных дач и земельных участков призвали привести их в порядок перед вступлением в силу в 2025 году нового закона об изъятии неиспользуемых земель, передает РИА Новости.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов напомнил, что с 1 марта у собственника земельных участков, которые используются с нарушениями или не используются вовсе, могут изъять их.

Новый закон парламентарий назвал способом упорядочить использование земельных ресурсов, чтобы не возникало стихийных свалок и очагов борщевика. Основная цель закона – вовлечь в оборот заброшенные участки и стимулировать их владельцев эффективное использование.

Гаврилов отметил, что для дачников и владельцев участков, которые хоть как-то заботятся о своей земле, нет поводов для беспокойства. Он заверил, что достаточно иногда проводить базовое благоустройство: косить траву, убирать мусор и поддерживать в порядке постройки.

Кроме того, закон не предполагает внезапных изъятий или массовых штрафов. Сперва собственник неиспользуемого участка получит предупреждение, после чего у него будет полгода на устранение нарушений. Кроме того, изъятие возможно только через суд и лишь в том случае, если владелец не предпринимал никаких действий на своих землях более трех лет.

По словам Гаврилова, использованием земли считаются даже минимальные действия по освоению участка: установка забора, закладка фундамента или уборка территории.

"Закон не требует немедленного строительства дома или разведения огорода на всем участке. Главное – показать, что земля не заброшена и за ней осуществляется уход. Даже если вы планируете активно заняться участком только через какое-то время, минимальное поддержание порядка убережет от проблем с законом", – объяснил депутат.

Он добавил, что процедура изъятия неиспользуемых участков "довольно сложна и многоступенчата". Механизм реализации закона предусматривает несколько степеней защиты прав собственников: обязательное предварительное предупреждение без штрафа, длительный срок на исправление ситуации, необходимость судебного решения для изъятия, возможность предоставить объяснения и доказательства объективных причин неиспользования участка.

"Учитывая эти факторы, а также то, что даже минимальные действия по содержанию участка уже считаются его использованием, массовых санкций и изъятий не ожидается", – считает парламентарий.

Ранее Владимир Путин подписал закон, распространяющий "дачную амнистию" на хозяйственные постройки, включая бани, сараи и летние кухни. Закон будет распространяться на них в том случае, если они представляют собой капитальные строения с фундаментом.

До принятия этого закона регистрация подобных объектов требовала большого вложения времени и средств, поскольку их оформление нельзя было провести без кадастровых работ, декларации об объекте и госрегистрации права собственности, подчеркивали авторы закона.

Вступление нововведений в силу позволит регистрировать хозпостройки в упрощенном порядке в том случае, если соответствующий земельный участок оформлен в собственности, а права на него и сам дом были установлены до 2013 года. Однако новые положения не будут распространяться на объекты недвижимости, которые были признаны самовольными постройками, подлежащими сносу, в судебном порядке.

После дачной амнистии россияне станут платить налог на бани и сараи, ставка которого варьируется от 0,1 до 0,3% от стоимости постройки в год. Чем выше кадастровая стоимость строения, тем больше налоговых обязательств ляжет на собственника. Однако гражданин будет освобожден от сбора, если этот объект на дачном участке единственный и имеет площадь менее 50 "квадратов".

