Путин подписал закон о "дачной амнистии" для хозпостроек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин подписал закон, распространяющий "дачную амнистию" на хозяйственные постройки, включая бани, сараи и летние кухни. Закон будет распространяться на них в том случае, если они представляют собой капитальные строения с фундаментом, говорится в документе, опубликованном на портале официального опубликования правовых актов.

До принятия этого закона регистрация подобных объектов требовала большого вложения времени и средств, поскольку их оформление нельзя было провести без кадастровых работ, декларации об объекте и госрегистрации права собственности, подчеркивали авторы закона.

Вступление нововведений в силу позволит регистрировать хозпостройки в упрощенном порядке в том случае, если соответствующий земельный участок оформлен в собственности, а права на него и сам дом были установлены до 2013 года. Однако новые положения не будут распространяться на объекты недвижимости, которые были признаны самовольными постройками, подлежащими сносу, в судебном порядке.

Вместе с тем в законе упоминается, что если находящиеся на дачных участках сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы и прочие хозяйственные постройки представляют собой некапитальные строения, то они будут считаться принадлежащими на праве собственности тем, кто владеет правами на эти земли.

Новый закон также дает возможность по упрощенной схеме оформить права собственности на дома так называемой блокированной застройки. Речь идет о таунхаусах, построенных до 14 мая 1998 года, в которых одновременно проживают несколько семей. Авторы проекта закона выяснили, что в России существует более 66 тысяч двухквартирных домов с таким статусом, не имеющих правоустанавливающих документов.

"Дачная амнистия", в рамках которой устанавливается упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома, будет действовать в стране до 1 марта 2031 года. В течение этого же времени сохранится амнистия по общим постройкам в садоводческих и огороднических товариществах.

После "дачной амнистии" россияне станут платить налог на бани и сараи, ставка которого варьируется от 0,1 до 0,3% от стоимости постройки в год. Чем выше кадастровая стоимость строения, тем больше налоговых обязательств ляжет на собственника. Однако гражданин будет освобожден от сбора, если этот объект на дачном участке единственный и имеет площадь менее 50 "квадратов".

