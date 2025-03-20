Более 40% дачников собираются потратить на подготовку к сезону до 20 тыс руб

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Порядка 42% опрошенных россиян заявили, что планируют потратить до 20 тысяч рублей при обустройстве дачного участка в рамках подготовки к новому сезону. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование.

Аналитики выяснили, что 26% респондентов готовы потратить до 50 тысяч рублей, а 25% – больше этой суммы. При этом каждый десятый заявил, что потратит более 100 тысяч рублей. В среднем россияне планируют обустроить участок на сумму 42 тысячи рублей.

При этом 47% участников опроса отметили, что будут начинать подготовку к сезону раньше обычного. Респонденты рассказали, что в первую очередь они планируют обработать землю на участке и подготовить ее к посеву (50%), а также посадить новые растения и кустарники (47%). Кроме того, 37% отметили, что проведут уборку и вывезут мусор, а 30% заявили, что отремонтируют дом и другие строения.

Также четверо из десяти опрошенных сообщили, что значительная часть их времени на даче уходит на ремонт построек и благоустройство территории. Однако 63% респондентов предпочитают заниматься огородом, а 51% – отдыхать с семьей и друзьями. 46% любят на даче устраивать пикники и барбекю, 35% – посещают баню, а 31% – наслаждаются природой.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова перечислила перечень работ, которые необходимо провести на даче в апреле. По ее словам, в первую очередь дачникам необходимо снять укрытия, провести побелку деревьев и подготовить почву к посадкам.

Тем временем юрист Оксана Васильева заявила, что дачники могут столкнуться со штрафами за нецелевое использование участка или несоблюдение санитарных норм. Кроме того, к наиболее распространенным нарушениям относятся несоблюдение требований пожарной безопасности, правил обращения с отходами, строительства и благоустройства.