В Москве начался свадебный бум из-за красивых дат

В столичных загсах настоящий свадебный ажиотаж. Все из-за череды красивых дат. Первая из них – 25 апреля 2025 года. Следом за ней – 5 и 25 мая. Женихи и невесты верят, что совпадение чисел принесет удачу.

Многие пары стараются сделать церемонию необычной. Например, одни молодожены обменялись кольцами, сидя верхом на лошадях. О том, как проходят такие свадьбы, сколько стоят и почему во время свадебного бума прибавляется работы у врачей – в программе "Москва сегодня" 26 апреля в 10:20.