Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 14:30

Общество

В Москве начался свадебный бум из-за красивых дат

В Москве начался свадебный бум из-за красивых дат

"Вопрос спорный": стоит ли искать любовь в интернете

Наступающий День Победы отметили в ГУ МВД России по Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за грозы

Собянин: Москва выдала более 109 млн тест-полосок для москвичей с диабетом

Сотни тысяч человек приняли участие в "Диктанте Победы" 25 апреля

"Атмосфера": 12 градусов тепла ожидается в Москве вечером 25 апреля

"Доктор 24": врач рассказала, как кортизол влияет на внешность

"Доктор 24": дерматолог рассказала, как защитить кожу от весенних ожогов

Солдат СВО вернулся к работе в картинг-клубе после девяти месяцев на фронте

В столичных загсах настоящий свадебный ажиотаж. Все из-за череды красивых дат. Первая из них – 25 апреля 2025 года. Следом за ней – 5 и 25 мая. Женихи и невесты верят, что совпадение чисел принесет удачу.

Многие пары стараются сделать церемонию необычной. Например, одни молодожены обменялись кольцами, сидя верхом на лошадях. О том, как проходят такие свадьбы, сколько стоят и почему во время свадебного бума прибавляется работы у врачей – в программе "Москва сегодня" 26 апреля в 10:20.

Читайте также
обществогородвидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика