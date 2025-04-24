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24 апреля, 14:30

Транспорт

Ретроавтомобили проехали по Москве в рамках "Автопробега Победы"

Ретроавтомобили проехали по Москве в рамках "Автопробега Победы"

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На Поклонной горе стартовал "Автопробег Победы". Участниками стали около 20 автомобилей ГАЗ-М20 "Победа" и ретромотоциклы. Колонна прошла по Кутузовскому проспекту и вернулась на место старта. До начала маршрута москвичи смогли сфотографироваться с машинами и даже посидеть за рулем.

Как отметил организатор акции Александр Сидякин, автопробег – это напоминание о героическом подвиге советского народа. В этом году к акции присоединились и автомобили с ручным управлением. Мероприятие стало прологом к "Диктанту Победы", который пройдет 25 апреля и охватит более 90 стран, включая экипаж МКС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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