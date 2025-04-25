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Новости

25 апреля, 09:00

Мэр Москвы

Мэр Москвы сообщил, какие мероприятия пройдут в столице ко Дню Победы

Мэр Москвы сообщил, какие мероприятия пройдут в столице ко Дню Победы

Сергей Собянин объявил о запуске летней речной навигации в Москве

Сергей Собянин открыл флагманский центр больницы имени Буянова

Мэр Москвы объявил об открытии шестого флагманского центра

Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Буянова

Сергей Собянин: летняя навигация начинается на Москве-реке

Собянин: в Москве идет реставрация почти 500 объектов культурного наследия

Сергей Собянин объявил о запуске летней речной навигации в Москве

Сергей Собянин объявил о запуске летней речной навигации в Москве

Собянин рассказал, как горячая линия помогает пассажирам московского транспорта

В столице пройдет фестиваль "Весна Победы". С 1 по 10 мая на площадках, в парках, культурных центрах и других общественных пространствах будут вспоминать о подвигах героев и чествовать поколение победителей. Сергей Собянин сообщил, что на въездах в город установили конструкции "Город-герой Москва".

У здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместили инсталляции "Звезда Россия" и "Салют Победы". Одним из главных событий станет акция "Москва помогает" – в "Домиках добра" принимают подарки для участников специальной военной операции и детей из Донбасса и приграничья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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