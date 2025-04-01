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01 апреля, 21:15

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Москва стала первым городом России, где внедрили новый стандарт экстренной медпомощи

Москва стала первым городом России, где внедрили новый стандарт экстренной медпомощи

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Москва стала первым городом в России, где разработали и внедрили новый стандарт экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин. 

Мэр напомнил, что всего бригады московской скорой выполняют около четырех миллионов выездов в год. При этом, по его словам, в столице продолжат работать над улучшением качества работы скорой помощи и городских стационаров. 

Среди основных элементов нового стандарта – единые алгоритмы по большинству обращений, высококвалифицированный персонал и цифровизация медицинских документов, а также единый стандарт организации стационаров. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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