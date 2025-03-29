В Южном Медведкове сносят дом по программе реновации

В проезде Дежнева демонтируют панельную девятиэтажку. Работы проводят осторожно, чтобы не повредить соседние здания. Конструкции срезают специальными ножницами и постепенно вывозят. Жителей переселили в новостройку на улице Молодцова еще в прошлом году.

В этом же районе по программе реновации строят 18-этажный дом на 170 квартир. Новостройку на Полярной улице планируют сдать в начале лета. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и высадят деревья.

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