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Новости

Новости

29 марта, 00:00

Город

В Южном Медведкове сносят дом по программе реновации

В Южном Медведкове сносят дом по программе реновации

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В проезде Дежнева демонтируют панельную девятиэтажку. Работы проводят осторожно, чтобы не повредить соседние здания. Конструкции срезают специальными ножницами и постепенно вывозят. Жителей переселили в новостройку на улице Молодцова еще в прошлом году.

В этом же районе по программе реновации строят 18-этажный дом на 170 квартир. Новостройку на Полярной улице планируют сдать в начале лета. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и высадят деревья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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