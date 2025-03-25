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Новости

25 марта, 07:00

Город

У москвичей появится возможность прогуляться по новым павильонам на Пушкинской набережной

У москвичей появится возможность прогуляться по новым павильонам на Пушкинской набережной

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Власти города благоустраивают Пушкинскую набережную в Парке Горького. Вскоре посетители смогут прогуляться там по кварталам с тематическими павильонами.

Среди них – "Визуальные искусства", "Двор резидентов", "Семейная гостиная", "Гастрономический квартал", а также "Событийная площадь". Там предусмотрено место для сцены, рядом оборудуют места для пляжного отдыха, а на крышах павильонов сделают смотровые площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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