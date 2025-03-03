Строительство многопрофильного медицинского центра завершено на востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Инвестор завершил строительство нового многопрофильного медицинского центра, расположенного на востоке столицы. Учреждение сможет принимать 30 пациентов в смену. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, слова которого привела пресс-служба ведомства.

Общая площадь здания составила 685 квадратных метров. На первом этаже центра, по словам Овчинского, обустроили зону ожидания и приема посетителей, кабинеты диагностики, зал лечебной физкультуры, аптеку, а также подсобные помещения и санузлы.

"На втором – кабинеты врачей различного профиля и вспомогательные помещения", – добавил руководитель департамента.

Здание возвели на Лухмановской улице в Косино-Ухтомском районе. Оно находится в 325 метрах от станции метро "Лухмановская". Отмечается, что медцентр будет предоставлять услуги на платной основе.

Помимо этого, обеспечивать жителей медицинскими услугами в ВАО будет многопрофильный комплекс ГБУЗ "Детская городская клиническая больница святого Владимира ДЗМ". Он будет расположен в Сокольниках, а в Перове, в свою очередь, появится стоматологическая поликлиника. Город уже ведет работы по строительству данного комплекса.

Среди особо значимых реализованных проектов – детская поликлиника на 320 посещений в смену с травматологическим пунктом на Лебедянской улице, консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на улице Вавилова и детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену в Филимонковском районе.

Как добавили в пресс-службе департамента, строительство социальных объектов в столице полностью соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Тем временем обновленные поликлиники начали принимать пациентов еще в шести районах столицы. После реконструкции были открыты здания в Орехово-Борисове Южном, Хорошёвском районе, Марьине, Якиманке, Южном Бутове и Южном Медведкове.

Все поликлиники соответствуют новому московскому стандарту, который делает медпомощь комфортнее и доступнее. Специалисты поработали над созданием просторных зон ожидания, сделали удобное зонирование и установили новейшее диагностическое оборудование.