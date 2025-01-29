В Москве улучшили дорожное движение около 19 медучреждений

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Дорожное движение улучшили около 19 медучреждений Москвы, передает столичный Дептранс со ссылкой на ЦОДД.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, благодаря улучшению дорожных условий кареты скорой помощи могут передвигаться быстрее. Всего в 2024 году было проведено 17 улучшений.

Для обеспечения беспрепятственного проезда машин медицинских организаций в районе контрольно-пропускного пункта № 1 городской клинической больницы имени Вересаева (улица Лобненская, дом 10) был запрещен проезд для транспортных средств. Кроме того, на улице Радужной, доме 23А, рядом с подстанцией скорой помощи № 58, был установлен запрет на остановку автомобилей.

В планах организации провести оптимизацию еще на 10 объектах. В будущем "вафельная" разметка появится у въезда в детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Сперанского (Шмитовский проезд, дом 29, строение 1).

Также на Большой Сухаревской площади в Грохольском переулке появятся возле научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского знаки "Остановка запрещена".

Помимо этого, в районе филиала № 2 городской клинической больницы имени Демихова на Федеративном проспекте будет организовано двустороннее движение для проезда машин скорой помощи.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве открылись еще четыре поликлиники по новому стандарту. Речь идет о филиале № 2 городской поликлиники № 64, ГП № 66, ГП № 209 и ГП № 11. В районах Басманном, Новокосино и Раменки специалисты обновили здания, а в Академическом районе – построили новое.

Кроме того, в столице будет завершено возведение 10 объектов здравоохранения, семь из которых строят за счет бюджетных средств. В 2024 году было завершено строительство 13 крупных объектов медицинской инфраструктуры общей площадью более 100 тысяч "квадратов".