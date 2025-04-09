"Мой район. Новости": новый речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ свяжет 4 района Москвы

От ЗИЛа до причала Новоспасский запустят третий регулярный речной маршрут. Как сообщил Сергей Собянин, он заработает уже в этом году и свяжет 4 района.

Жители Замосковоречья, Даниловского, Таганского и Южнопортового района получат доступ к самому инновационному виду транспорта. Новый маршрут позволит улучшить транспортную доступность более чем для 55 тысяч человек, проживающих в непосредственной близости от причалов.

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