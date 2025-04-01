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01 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала подозреваемых в серии краж и угоне иномарок

"Московский патруль": полиция задержала подозреваемых в серии краж и угоне иномарок

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Столичные полицейские задержали подозреваемых в серии краж и угоне иномарок. Предварительно установлено, что злоумышленники искали иномарки на территории Юго-Восточного округа Москвы.

Один из них с помощью специального устройства подавлял GPS-сигнал и открывал замки дверей автомобилей. Затем его сообщник садился за руль и уезжал. После этого машины разбирали на запчасти и распродавали по стране.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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