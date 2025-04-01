"Московский патруль": полиция задержала подозреваемых в серии краж и угоне иномарок

Столичные полицейские задержали подозреваемых в серии краж и угоне иномарок. Предварительно установлено, что злоумышленники искали иномарки на территории Юго-Восточного округа Москвы.

Один из них с помощью специального устройства подавлял GPS-сигнал и открывал замки дверей автомобилей. Затем его сообщник садился за руль и уезжал. После этого машины разбирали на запчасти и распродавали по стране.

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