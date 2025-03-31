Новости мира: почти 400 тыс домов остались без света из-за ледяного дождя в Канаде

Ледяной дождь с сильным ветром оставил без света почти 400 тысяч домов в канадской провинции Онтарио. Повсеместно оборваны провода. Многие дороги оказались заблокированы упавшими деревьями. Сами трассы покрыты ледяной коркой. Полиция призвала людей воздержаться от поездок без крайней необходимости.

Север Саудовской Аравии накрыла сильнейшая песчаная буря. В городе Рафха отмечается почти нулевая видимость. Воздух стал оранжевым и полностью перекрывает солнце. Фонари вдоль трасс оставили включенными даже днем.

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