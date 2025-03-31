Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 13:00

Происшествия

Новости мира: почти 400 тыс домов остались без света из-за ледяного дождя в Канаде

Новости мира: почти 400 тыс домов остались без света из-за ледяного дождя в Канаде

Посольство Мьянмы в Москве почтило память погибших в результате землетрясения

Ларисе Долиной вернули квартиру, которую она потеряла из-за мошенников

Спасатели вытащили собаку, провалившуюся в колодец в Подмосковье

ДТП произошло на 58-м километре внешней стороны МКАД

Новости регионов: рыба погибла в одном из озер Приморья из-за сбросов сточных вод

Домашние собаки массово отравились неизвестным веществом в Красногорске

Сотрудники МЧС РФ приступили к разбору завалов в Мьянме после землетрясения

Российские спасатели будут круглосуточно работать на разборах завалов в Мьянме

Новости регионов: в Мурманске возбудили уголовное дело против мужчины, открывшего стрельбу

Ледяной дождь с сильным ветром оставил без света почти 400 тысяч домов в канадской провинции Онтарио. Повсеместно оборваны провода. Многие дороги оказались заблокированы упавшими деревьями. Сами трассы покрыты ледяной коркой. Полиция призвала людей воздержаться от поездок без крайней необходимости.

Север Саудовской Аравии накрыла сильнейшая песчаная буря. В городе Рафха отмечается почти нулевая видимость. Воздух стал оранжевым и полностью перекрывает солнце. Фонари вдоль трасс оставили включенными даже днем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика