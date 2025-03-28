Новости мира: шторм в Аргентине повалил деревья и разбил стекла

Мощный шторм обрушился на центральную часть Аргентины. В провинции Кордова шквалистый ветер сносит деревья и разбивает стекла. Непогода продолжается уже вторую неделю. Ранее регион пострадал от наводнения из-за проливных дождей.

Во Франции прокуратура запросила семь лет заключения для бывшего президента страны Николя Саркози. Его обвиняют в незаконном финансировании предвыборной кампании 2007 года, коррупции и преступном сговоре.

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