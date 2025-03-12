Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 9 годам тюрьмы по делу о растрате

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Тбилисский городской суд приговорил бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы за растрату более 3,2 миллиона долларов госсредств. Об этом сообщает телеканал Mtavari Arkhi.

Кроме того, виновным признан бывший начальник охраны Саакашвили Теймураз Джанашия. Он получил штраф в размере трех тысяч лари (более тысячи долларов. – Прим. ред.).

Сам Саакашвили не присутствовал на заседании. По словам судьи, он отказался от участия по состоянию здоровья.

Саакашвили обвинили в растрате госсредств в 2014 году. Генпрокуратура Грузии утверждала, что он израсходовал значительную часть средств в 2009–2012 годах на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, а также на приобретение предметов роскоши, аренду яхт и самолетов. Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего против него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы.

В 2021 году Саакашвили тайно прибыл в Грузию, после чего его обвинили в незаконном пересечении границы. В 2022 году политика из-за ухудшения здоровья отправили в частную тбилисскую клинику, где он находится по настоящее время.

Против Саакашвили было возбуждено пять уголовных дел, в настоящее время продолжается рассмотрение еще трех.

Ранее парламент Грузии одобрил в первом чтении новый законопроект об иностранных агентах, который похож на американский FARA (Foreign Agents Registration Act). Председатель парламента Шалва Папуашвили огласил результаты голосования, согласно которым 84 депутата поддержали проект.