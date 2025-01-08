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Европарламент может потребовать от Грузии развязать войну с РФ, сообщается в документе совета правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

Так, орган может согласовать еще одну резолюцию против Грузии, следует из заявления партии. До этого политический институт одобрил уже пять резолюций в отношении страны. В них говорилось о необходимости ввести санкции против РФ и основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, а также содержались требования по освобождению бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.

После анализа этой тенденции можно предположить, что следующее требование будет содержать призыв начать войну с Россией, считают представители правящей партии.

Внутриполитические проблемы в Грузии начались после того, как страна отказалась открывать второй фронт против России по указанию западных стран, заявил ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе. По его мнению, перезагрузка отношений Грузии с США зависит от исхода конфликта на Украине, после завершения которого никто не потребует от страны открытия второго фронта.

