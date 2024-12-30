Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Внутриполитические проблемы в Грузии начались после того, как страна отказалась открывать второй фронт против России по указанию западных стран. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает РИА Новости.

"Есть силы, которые мы называем глобальной партией войны, а в Америке их называют покровителями Deep State (глубинное государство. – прим. ред.). Поскольку в Америке есть Deep State, у нас также есть небольшой Deep State в Грузии", – сказал он.

Кобахидзе отметил, что эти люди активно требовали открытия второго фронта в Грузии, и проблемы страны начались после того, как этого не произошло. По его мнению, перезагрузка отношений Грузии с США зависит от исхода конфликта на Украине, после завершения которого никто не потребует от страны открытия второго фронта.

Массовые протесты в республике начались после решения правящей партии приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года. Тогда Кобахидзе уточнил, что до указанного года Грузия отказывается от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

В МИД РФ назвали происходящее в Грузии внутренним делом страны. Между тем в Кремле пообещали установить личности задержанных на митингах в Грузии российских граждан.

