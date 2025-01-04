МВД Грузии депортировало 25 участников протестов в Тбилиси

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Из Грузии депортировали 25 участников протестов в Тбилиси. Об этом сообщается на официальном сайте МВД страны.

"Среди выдворенных, в отношении которых департамент миграции МВД начал процедуру депортации, есть иностранные граждане, которые в ноябре–декабре прошлого года участвовали в акциях протеста в Тбилиси и которых суд приговорил к различным административным наказаниям", – уточнило ведомство.

Десять человек уже покинули Грузию. За два месяца из страны выслали 91 иностранца. В их число вошли граждане Ирана, Туркмении, Шри-Ланки, Египта, Пакистана, Нигерии, Турции, Азербайджана, России и других государств.

Всего за прошлый год департамент миграции депортировал 430 иностранных граждан.

Протесты в Тбилиси и других городах Грузии начались после решения "Грузинской мечты" приостановить переговоры о членстве страны в Евросоюзе до 2028 года. Более 150 сотрудников МВД Грузии пострадали в результате столкновений с участниками акций протеста. Также несколько протестующих были задержаны, среди них оказались четверо россиян.

При этом 14 декабря в Грузии прошли президентские выборы. ЦИК признал выборы состоявшимися после того, как участие в голосовании приняли более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В результате новым президентом Грузии станет Михаил Кавелашвили.

