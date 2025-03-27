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Предварительно, четыре туриста погибли при сходе лавины в Магаданской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Путешественники попали под сход снежной массы на перевале "Дядя Ваня", который расположен в 30 километрах от поселка Синегорье.

Всего в их группу входили 6 человек. Из них, как уточнили в ведомстве, один оказался травмирован, а еще один не пострадал.

Из-за особенности гористой местности оперативно добраться до места происшествия невозможно, в связи с чем для эвакуации туристов туда направлены 8 спасателей на вертолете Ми-8.

В результате схода лавины в районе горнолыжного курорта "Шымбулак" возле Алма-Аты в Казахстане ранее погибла российская туристка.

Снежная масса объемом примерно 50 кубометров сорвалась на высоте 3 160 метров в районе ущелья Левый Талгар. Предварительно, сход лавины спровоцировали фрирайдеры, которые проигнорировали предупреждение о лавинной опасности в данной местности.

Схожий инцидент произошел на западе Армении на горе Арагац. Там лавиной накрыло девять туристов. Из них один пропал без вести, в то время как остальные смогли самостоятельно выбраться. Это стало первым случаем в текущем сезоне, когда туристы попали под лавину в горах Армении.

