Дело о краже 3 млн руб завели на экс-жену отца ребенка, покусанного хаски в Сочи

Фото: телеграм-канал Baza

Уголовное дело завели после пропажи 3 миллионов рублей у отца 9-летнего ребенка, покусанного хаски в Сочи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Дело возбудили в отношении бывшей жены мужчины. По словам отца мальчика, после происшествия был открыт специальный счет на лечение ребенка, где собрали более 6 миллионов рублей.

"Сегодня в ОМВД России по Белореченскому району Краснодарского края мужчина сообщил, что бывшая супруга, без его ведома, сняла со счета в отделении банка три миллиона рублей, которые предназначались для лечения школьника", – говорится в сообщении Волк.

В результате следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража".

"В настоящий момент она доставлена в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос об избрании меры пресечения", – написала официальный представитель МВД.

Собаки напали на ребенка 26 февраля, когда он шел домой из школы. Ребенка от животных спасли прохожие. После произошедшего отец пострадавшего "собирал фрагменты лица" своего ребенка на улице. Мужчина заявлял, что собаки съели у его сына часть лица от глаз до нижней губы.

После оказания помощи в краснодарской больнице мальчика перевезли на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава.

Хозяина напавших собак задержали. Он приезжал на участок к хаски раз в несколько дней, чтобы покормить их. Однако, как писали СМИ, перед нападением он не появлялся около 10 дней из-за непогоды.

Мужчине предъявили обвинение в причинении тяжкого время здоровью малолетнего по неосторожности. Свою вину он признал.

