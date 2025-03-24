Суд Москвы продлил арест фигурантам дела об афере с квартирой певицы Долиной

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский районный суд Москвы продлил арест четверым фигурантам уголовного дела о мошенничестве в отношении российской певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные из зала суда.

По данным судебной инстанции, срок содержания под стражей в отношении Анжелы Цырульниковой, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основы, Артура Каменецкого продлен на 2 месяца.

В свою очередь, столичная прокуратура заявила, что Цырульникова лично забрала у Долиной вырученные за продажу квартиры средства. Двое других обвиняемых получили от исполнительницы деньги на личные счета, а четвертый фигурант вербовал людей для реализации аферы.

Прокуратура установила, что обвиняемая причастна еще к трем подобным преступлениям в столичном регионе. Например, Цырульникова забрала 2,7 миллиона рублей у обманутой пенсионерки 19 июля 2024 года. Кроме того, 30 июля того же года аферистка выдала себя за сотрудницу финмониторинга и, узнав кодовое слово, забрала у другой женщины 8,2 миллиона. После этого преступница пыталась забрать у той же жертвы еще 4,5 миллиона. Однако она задержана, так как пострадавшая поняла, что с ней работают мошенники, и обратилась в полицию.

Мошенники обманули Долину в августе прошлого года. Злоумышленники убедили артистку в том, что ее недвижимостью якобы заинтересовались аферисты. В итоге исполнительница продала жилье, а деньги перевела на "безопасный счет".

Позже стало известно, что Долина отправляла мошенникам и другие средства. В результате сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей.