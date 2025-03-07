ТАСС: прокурор запросил сроки до 20 лет для соучастников хищения у Волочковой

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Прокурор попросил суд приговорить руководителей брокерской компании QBF к лишению свободы по делу о хищении 1,7 миллиона рублей у балерины Анастасии Волочковой, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Срок озвученного в просьбе заключения составил от 14 до 20 лет, уточнил собеседник агентства. На скамье подсудимых оказались гендиректор компании Станислав Матюхин, юрист Евгения Россиева, директор филиальной сети Владимир Пахомов и глава петербургского офиса Алексей Голубев. Причем все четверо отрицают свою вину.

Следствие установило, что подозреваемые предлагали обеспеченным клиентам, одной из которых оказалась Волочкова, услуги доверительного управления крупными суммами под высокий процент дохода. После этого злоумышленники присваивали деньги клиентов. Сумма ущерба оценивается в несколько сотен миллионов рублей.

Ранее стало известно об обвинении блогера Битмама (настоящее имя Валерия Федякина. – Прим. ред.) в хищении крупных сумм биткоинов и дирхамов. Общая сумма ущерба составляет не менее 2,2 миллиарда рублей.

Федякина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности. После этого средства пропадали. В настоящее время счета и активы подсудимой арестованы. Ей предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). При этом блогер своей вины не признает.