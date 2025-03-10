Мошенники от лица Ларисы Долиной начали собирать "пожертвования" через Telegram

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Представитель народной артистки Ларисы Долиной Сергей Пудовкин предупредил россиян о мошенниках, которые от лица певицы якобы собирают пожертвования в помощь артистке. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

"Никаких заявлений Лариса Долина не делала. Это мошенники. Немедленно заблокируйте это сообщение", – призвал Пудовкин.

Ранее в мессенджере Telegram появился бот "Лариса Долина", через который рассылаются просьбы о помощи якобы от лица артистки. В сообщении псевдо-Долина заявляет, что стала жертвой мошенников, которые лишили ее денег и крыши над головой. Здесь же приводится якобы номер карты менеджера певицы для сбора средств.

Ранее в Мытищах задержали 19-летнего мужчину, которого обвинили в мошенничестве против пожилой женщины. Телефонные аферисты заставили пенсионерку передать 350 тысяч рублей курьеру.

Полицейским удалось задержать доставщика. По версии ряда телеграм-каналов, им оказался племянник телеведущей Екатерины Варнавы, Георгий Варнава.

