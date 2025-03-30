Лесные пожары на юго-востоке Южной Кореи полностью ликвидированы

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Лесные пожары на юго-востоке Южной Кореи удалось полностью потушить. Об этом сообщает местное МВД, передает Yonhap.

Главный очаг возгорания был ликвидирован 30 марта в 13:00 по местному времени (07:00 по московскому. – Прим. ред.) в уезде Санчхон, где и начались 21 марта пожары.

По данным агентства, из-за лесных пожаров в юго-восточной провинции Северная Кенсан погибли 26 человек, еще 30 пострадали. Также были повреждены 325 объектов, из которых 117 являются жилыми домами. Кроме того, были эвакуированы 24 тысячи жителей.

Reuters предполагало, что пожары в Южной Корее могли начаться из-за проведения обряда на семейной могиле.

Ранее во время тушения лесных пожаров в уезде Ыйсон в Южной Корее разбился вертолет. Как сообщила СМИ лесная служба, вертолет упал на гору, пилот погиб. Местные власти начали расследование причин аварии.

