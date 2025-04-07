Путин оценил название программы перелетов между Москвой и Петербургом "Шаттл"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Владимир Путин в рамках встречи с гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским оценил название программы "Шаттл", разработанной этой авиакомпанией.

Президент России спросил Александровского, как работает данная программа и почему она была так названа. Тот рассказал, что с помощью "Шаттла" между Москвой и Санкт-Петербургом осуществляется свыше 70 рейсов в сутки. Он добавил, что самолеты вылетают почти каждые 15 минут.

Кроме того, Александровский указал на то, что данная программа пользуется большим спросом. По его словам, летом прошлого года загруженность составляла около 94–95%, а среднегодовая – примерно 90%. Также "Шаттл" помог нарастить на 50% летное время лайнера Sukhoi Superjet.

Программа "Шаттл" была запущена между Москвой и Санкт-Петербургом летом прошлого года. Рейсы из Шереметьево и Пулково вылетают с интервалом от 15 минут, а из Внуково – от 30 минут.

В апреле между Москвой и Санкт-Петербургом будет запущен поезд с вагоном-гостиницей. В компании "Гранд Сервис Экспресс" рассказали, что стоимость билета будет составлять примерно от 300 тысяч рублей. В вагоне будет двуспальная кровать, индивидуальная душевая и купе с диванами, общая зона со столом, диваном и стульями.

