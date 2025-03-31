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31 марта, 21:30

Транспорт

46 дополнительных поездов запустят между Москвой и Петербургом на майские праздники

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

46 дополнительных поездов дальнего следования запустят между Москвой и Санкт-Петербургом на майские праздники, такое решение принял Северо-Западный филиал АО "ФПК". Об этом сообщает Октябрьская железная дорога в своем телеграм-канале.

Поезда будут курсировать с 29 апреля по 12 мая. Купить билеты можно через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на сайте и в кассах вокзалов, напомнили в сообщении.

Между тем летом 2025 года между Москвой и Анапой начнут курсировать двухэтажные поезда. Запланировано около 170 пар поездов, которые совершат свыше 28,8 тысячи рейсов.

Кроме того, туристический поезд "Байкальская сказка" отправится 29 мая по маршруту Москва – Пермь – Екатеринбург – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Байкал. Путешествие продлится 7 дней.

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