07 апреля, 23:55Транспорт
"Мой район. Новости": речные трамваи запустили на время ремонта моста "Багратион"
Мост "Багратион" через Москву-реку закрылся на ремонт. Теперь добираться с одного берега на другой можно будет на речных трамваях, которые останавливаются на причалах Сити-Багратион и Сити-Центральный в обоих направлениях.
Ремонт сооружения продлится до 26 апреля. В этот период в качестве альтернативы, помимо речного транспорта, можно будет также пользоваться станциями Филевской линии метро, Московского центрального кольца, четвертого центрального диаметра и автобусными маршрутами.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".