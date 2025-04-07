"Мой район. Новости": речные трамваи запустили на время ремонта моста "Багратион"

Мост "Багратион" через Москву-реку закрылся на ремонт. Теперь добираться с одного берега на другой можно будет на речных трамваях, которые останавливаются на причалах Сити-Багратион и Сити-Центральный в обоих направлениях.

Ремонт сооружения продлится до 26 апреля. В этот период в качестве альтернативы, помимо речного транспорта, можно будет также пользоваться станциями Филевской линии метро, Московского центрального кольца, четвертого центрального диаметра и автобусными маршрутами.

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