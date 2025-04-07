Число ДТП с самокатами в Москве выросло почти вдвое за год

Несмотря на снегопады и временную приостановку кикшеринга, на улицах Москвы продолжают появляться водители личных средств индивидуальной мобильности. По статистике, число ДТП с СИМ выросло за год на 43%.

В Москве уже действуют медленные зоны, где скорость арендных самокатов ограничена до 5–15 километров в час. Также введена идентификация через mos.ru, чтобы не допускать к поездкам несовершеннолетних. Но, как подчеркивают эксперты, многое зависит от самих пользователей.

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