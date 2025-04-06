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06 апреля, 12:15

Транспорт

В Москве продолжат обновлять каршеринг и такси

В Москве продолжат обновлять каршеринг и такси

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Из-за метели в столице подорожало такси

В столице продолжится масштабное обновление автопарков каршеринга и такси. Об этом сообщили на заседании президиума столичного правительства. Как пишет mos.ru, по итогам прошлого года количество поездок на такси выросло на 5% и превысило 1,7 миллиона в сутки. Ежедневно каршерингом пользовались около 250 тысяч человек – это рекордные показатели.

Обновление автопарков будет происходить в том числе за счет автомобилей марки "Москвич". Усилят и меры безопасности: прокатные велосипеды и самокаты теперь оборудованы укрупненными номерными знаками. Также создано более сотни зон с ограничением скорости до 25 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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