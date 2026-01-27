РКН заявил об отсутствии требований по блокировке "Википедии"

Фото: 123RF/piotrkt

Требования о блокировке онлайн-энциклопедии "Википедии" не поступали в Роскомнадзор, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В РКН подчеркнули, что не получали подобное требование от уполномоченных органов.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что "Википедия" в ближайшие год или два может подвергнуться частичной блокировке в России.

По его мнению, речь может идти о блокировке тех или иных страниц, которые относятся "к истории России в целом". Одновременно с этим он отметил объективные сложности, которые могут возникнуть при создании аналога такого ресурса, особенно если он будет международным.

