Мосгортранс выделил 30 автобусов маршрута КМ от метро "Строгино" до "Молодежной"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мосгортранс выделил 30 автобусов для компенсационного маршрута КМ от станции "Строгино" до "Молодежной" Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Автобусы следуют с остановками у станций метро "Строгино", "Крылатское" и "Молодежная".

Пассажиров также призвали пользоваться вторым Московским центральным диаметром, Таганско-Краснопресненской линией и другими маршрутами наземного транспорта.

В настоящее время станция "Крылатское" временно закрыта для проверки инфраструктуры. В Дептрансе предупредили, что поезда проезжают станцию без остановки.

Ранее временные изменения в расписании движения поездов на МЦД-2 были введены в позднее вечернее время. Они действуют до 30 апреля по пятницам и субботам. Это связано с подготовительными работами для возведения нового путепровода через пути МЦД-2.

